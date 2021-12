Milan Femminile, Giacinti: “Supercoppa? Vogliamo vincere il primo trofeo”

Valentina Giacinti, capitano del Milan Femminile, è intervenuta all'interno dei 'Gazzetta Sports Awards 2021'. Queste le dichiarazioni

Sulla qualificazione ai Mondiali : "Affronteremo la Svizzera ad aprile in quello che è un vero e proprio scontro diretto, siamo fiduciose perché abbiamo avuto problemi di Covid nella gara d'andata persa 2-1. Siamo cariche e vogliamo vincere".

Sulla Supercoppa con il Milan: "Sarà una competizione tesa, ci sono quattro squadre (Milan-Roma e Juventus-Sassuolo le semifinali) che vogliono vincere e fermare la Juventus, che sta facendo una grande stagione anche in Europa. Sono l'orgoglio italiano ma vogliamo vincere e portare a casa il trofeo".