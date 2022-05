Milan Femminile, Giacinti potrebbe restare alla Fiorentina: il punto

Il futuro di Valentina Giacinti è tutto da scrivere: il Milan Femminile a breve discuterà con la Fiorentina dell'attaccante

In casa Milan Femminile , oltre a monitorare la situazione legata a Maurizio Ganz , si cerca di capire quale sarà il futuro di Valentina Giacinti .

L'attaccante delle rossonere, da gennaio in prestito alla Fiorentina , parrebbe essere un punto fermo per i viola, intenzionati a confermarla anche la prossima stagione.

Come riporta tuttocalciofemminile, il club toscano avrebbe messo sul piatto un contratto triennale, che potrebbe far vacillare la Giacinti. Presto l'attaccante parlerà con la società rossonera per capire i margini di manovra.