Milan femminile, Giacinti incontra l’idolo Morata | News

Valentina Giacinti, capitano del Milan femminile, domenica sera ha incontrato a San Siro l'idolo Alvaro Morata, attaccante della Juventus

Giornata da ricordare quella di domenica scorsa per Valentina Giacinti. Il capitano del Milan femminile, una volta terminata la gara contro la Roma (finita 1 a 1), si è recata a San Siro per vedere Spagna-Francia, finale di Nations League. Giacinti ha avuto la possibilità di incontrare Alvaro Morata, suo grande idolo. Il capitano rossonero non ha mai nascosto di ispirarsi proprio all'attaccante della Juventus, sperando un giorno di poterlo incontrare. Il desiderio è diventato realtà.