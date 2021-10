Calciomercato Milan – Vice Brahim, Moncada colpisce ancora: l’obiettivo

Il calciomercato, in casa Milan, non va mai in vacanza. La dirigenza rossonera è costantemente alla ricerca di giocatori che possano fare al caso del tecnico rossonero Stefano Pioli. Il quale, in questi anni alla guida del Diavolo, si sta dimostrando molto bravo nella gestione di tanti talenti, che sta aiutando ad esplodere in maniera fragorosa. Motivo per cui Paolo Maldini e Frederic Massara cercano sempre, con l'aiuto di Geoffrey Moncada, responsabile del settore scout rossonero, di mettergli in mano ragazzi destinati ad un grande futuro. Meglio se con la maglia rossonera.