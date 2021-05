Milan Femminile, Giacinti: “Champions League, ora tocca ai ragazzi”

Valentina Giacinti, capitano e centravanti del Milan Femminile, raggiante per la qualificazione delle Rossonere in Champions League

"Grazie al Milan stiamo crescendo tanto, vogliamo essere una grande famiglia. Speriamo ora che anche la squadra maschile possa raggiungere la Champions - ha incalzato la Giacinti -. Ora noi pensiamo alla finale di Coppa Italia, poi avremo tempo per immaginare le emozioni della Champions. A chi dedico questo traguardo? A tutte le persone che hanno lottato per raggiungere questo obiettivo in questi tre anni e a tutti quelli che ci hanno sempre sostenuto".