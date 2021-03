Milan Femminile, Fusetti: “Sentiamo il valore della maglia che indossiamo”

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha fatto un bilancio sulla crescita della squadra nel corso degli anni

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha fatto un bilancio sulla crescita della squadra nel corso degli anni. Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "La squadra è cresciuta molto, soprattutto a livello di mentalità. Anche se non lo siamo ancora a livello legislativo, ci sentiamo delle vere professioniste e il Club ci tratta da professioniste. Sentiamo il valore della maglia che indossiamo e ci sono stati trasmessi importanti valori a partire dall’attaccamento per questi colori".

"Molto, anche perché la maggior parte delle giocatrici sono arrivate quest'anno. Più giochi insieme, più trovi l'alchimia giusta. Alcune compagne sono arrivate in estate: Vero a novembre, Hasegawa a fine gennaio. Avere continuità e imparare a conoscersi calcisticamente, ognuna con le proprie doti tecniche, è un valore aggiunto per tutto il gruppo". Intanto ci sono passi avanti per il rinnovo di Franck Kessie: le ultime