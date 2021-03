Milan Femminile, Fusetti: “Indossare la numero 6 di Baresi un onore”

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali rossoneri. Queste le parole su Franco Baresi

Laura Fusetti, difensore del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali rossoneri. Queste le parole su Franco Baresi: "Forse non tutti sanno che ho iniziato a giocare a centrocampo e per sopperire a delle assenze per infortuni ho cambiato ruolo e giocato come centrale di difesa. È un ruolo che a me piace molto. Sei l'ultimo baluardo prima della porta e hai il compito di dare sicurezza alla squadra. Il mio idolo è Puyol, un campione dentro e fuori campo e grintoso, ha sempre dato l'anima e non ha mai perso occasione per aiutare i propri compagni. Per quanto riguarda Baresi, per me è un onore indossare la maglia numero 6 di un grandissimo difensore e capitano. Mi spiace solo non aver visto molte sue partite dal vivo perché ero piccola. Averlo oggi al nostro fianco e giocare con la sua maglia è bellissimo".