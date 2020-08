ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Domenica alle ore 17.45 il Milan Femminile di Maurizio Ganz farà il suo esordio in campionato contro la Florentia. Il match si giocherà al centro sportivo Vismara che tornerà ad essere la casa delle rossonere dopo che la passata stagione era stato il Brianteo di Monza ad ospitare il Milan Femminile per le gare interne. Tanti i volti nuovi per il Milan che certamente punterà a migliorare il terzo posto dello scorso campionato.

DALLA SPAGNA, ECCO IL VICE CALHANOGLU>>>