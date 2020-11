Milan Femminile: Coppa Italia, Cesena-Milan 0-2: Spinelli e Giacinti in gol

LIVE CESENA-MILAN FEMMINILE

CESENA MILAN LIVE NEWS – E’ terminata Cesena-Milan, 2^ giornata del Girone F della Coppa Italia Femminile. Le rossonere si sono imposte 2-0 sulle romagnole con un gol per tempo: nella prima frazione a segno Giorgia Spinelli e nella ripresa Valentina Giacinti, che continua il suo straordinario momento.

TERMINA QUI LA GARA DA CASTELVECCHIO

90′ – 4 minuti di recupero

84′ – Altro cambio per Ganz: fuori Kulis dentro Nano

78′ – Esordio in prima squadra per Carolina Moreo. In precedenza fuori Fusetti dentro Agard.

71′ – GOL DEL MILAN! – Giacinti su sviluppo di corner!

65′ – Occasione per Giacinti, che da buona posizione non impatta il pallone

53′ – Annullato un gol al Cesena per fuorigioco.

Inizia il secondo tempo!

45′ – Fine primo tempo. Rossonere in vantaggio al riposo.

30′ – GOL DEL MILAN! – Spinelli al volo col mancino porta in vantaggio le rossonere!

18′ – Traversa di Kulis! Secondo legno

5′ – Palo di Dowie, subito Milan pericoloso!

1′ – Si comincia!

Quasi tutto pronto, a breve si comincia!

CESENA-MILAN FEMMINILE: LA FORMAZIONE INIZIALE

Piazza; Vitale, Fusetti, Spinelli; Rizza, Rask, Mauri, Simic, Kulis; Dowie, Salvatori Rinaldi

MILAN NEWS – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al Centro Sportivo del Castelvecchio, dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Cesena–Milan, gara valida per il Girone F della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

