Milan femminile, il nuovo anno riparte dalla Coppa Italia | News

Questo in virtù del successo per 2-0 del Milan sul campo della Ternana lo scorso 2 novembre, con la Lazio che si è imposta per 2-1 contro le umbre a settembre: in caso di arrivo a pari punti , infatti, a vincere il girone è la squadra con la migliore differenza reti complessiva. Due i precedenti delle rossonere contro la Lazio, entrambi risalenti alla scorsa stagione: a Formello fu una netta affermazione - 8-1 il finale - mentre al ritorno la sfida, decisamente più equilibrata, si chiuse sul 3-1 Milan .

Passare il turno in Coppa rappresenta un obiettivo importante per la squadra di Ganz, che vuole provare a dire la sua in una competizione dove, nella sua breve storia, ha sempre raggiunto almeno la Semifinale (a eccezione della stagione sospesa per la pandemia). In una stagione, a livello di campionato, contraddistinta dall'equilibrio e dai risultati sorprendenti, in Coppa finora i pronostici sono stati per lo più rispettati.