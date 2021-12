Milan Femminile, comunicato ufficiale: Martina Piemonte è rossonera

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato ufficialmente l'ingaggio di Martina Piemonte per la squadra femminile

Un nuovo innesto per Maurizio Ganz. Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l'acquisto di Martina Piemonte. L'attaccante, che vestirà la maglia numero 18, ha firmato un contratto fino a giugno 2023. Ecco la nota rossonera: "AC Milan è lieto di annunciare di aver tesserato la calciatrice Martina Piemonte .

L'attaccante italiana ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2023 e vestirà la maglia numero 18".