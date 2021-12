Calciomercato Milan – Kessié via a zero? Ecco il possibile sostituto!

Il 2022 sta per arrivare e, con il nuovo anno, ripartirà il calciomercato. Il Milan, in questa sessione invernale, non dovrebbe apportare troppi correttivi alla squadra. L'idea del club di Via Aldo Rossi è quella di sostituire al meglio l'infortunato Simon Kjær, sistemando così la retroguardia della formazione di mister Stefano Pioli. Occhi aperti, eventualmente, a centrocampo (Franck Kessié e Ismaël Bennacer sono in Coppa d'Africa). Al 99% resterà invece così il reparto d'attacco. Per l'estate, invece, si andrà incontro ad un grande cambiamento.