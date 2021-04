Milan Femminile, Bergamaschi: “Vogliamo la finale di Coppa Italia”

Valentina Bergamaschi, esterno destro del Milan Femminile, ha rilasciato un intervista ai microfoni di Milan TV. Le sue dichiarazioni

Sul 4-0 contro il Napoli

"Penso che sia stata una partita sulla carta molto facile, però il Napoli è arrivato con due risultati utili consecutivi. Poi sappiamo che la grinta è la loro forza e lottavamo contro una squadra che doveva salvarsi e quindi è stata una prova di maturità superata alla grande. E' difficile mantenere standard elevati per tutta la stagione. Abbiamo avuto anche noi i nostri alti e bassi ma ci siamo rialzate alla grande e continuiamo a lavorare per migliorarci".

Sul finale di stagione

"Essere qui al Milan, come per le mie compagne, è un grande onore. Vorremmo entrare a far parte della storia del Milan Femminile. Sappiamo che non sarà facile, mancano poche partite e sappiamo benissimo il valore di ognuna. Da qui in avanti sono tutte finali e cercheremo di dare il meglio e di raggiungere il traguardo della finale (di Coppa Italia ndr) e poi vedere sempre più vicino il cammino Champions League che l'hanno scorso ci è sfumato davanti agli occhi".

Sulla Nazionale

"Giocare per la Nazionale penso che sia un onore per tutte noi. Un bagaglio in più che ci serve per metterlo in campo".

Sulle sconfitte contro Juventus e Inter

"Sono state due partite difficili su cui abbiamo riflettuto per prendere le cose positive e quelle negative per fare in modo di migliorarci. Queste sono le partite che ci fanno migliorare di più per fare in modo di dimostrare ancora di più il nostro valore e la forza di gruppo che credo sia venuta fuori".

Sulla finale di Coppa Italia

"Abbiamo tutte le qualità per poter fare bene, ci stiamo allenando alla grande, da squadra unita e vogliamo ottenere questa vittoria e strapparci il pass per la finale. Ce la metteremo tutta. Il derby della Madonnina è sempre il più bello da giocare. Non è un derby qualsiasi perché ci può dare la finale. Daremo tutto per guadagnarci la finale".