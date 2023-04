Milan Femminile, Bergamaschi: “Oggi si è vista la forza del gruppo”

Valentina Bergamaschi , capitano del Milan Femminile , ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Milan TV' al termine del match contro l' Inter , vinto per 3-1, soffermandosi su come nella giornata odierna si sia vista la forza del collettivo. Di seguito le sue parole a riguardo.

Milan Femminile, le parole di Valentina Bergamaschi

"Volevamo riprenderci dopo le sconfitte nei due derby precedenti e penso che questa sia stata una grande forza di gruppo che ci ha portato poi alla vittoria. Dopo un primo tempo giocato abbastanza bene, il secondo tempo è iniziato un po' così, ma ci siamo ricompattate e abbiamo dato battaglia e non abbiamo mollato. Io credo che l'importante è rimanere unite e combattere, oggi ci siamo riuscite e l'abbiamo fatto, ma magri altre volte peccavamo sotto questo punto di vista. Oggi si è vista la forza di gruppo e questa vittoria ce la meritiamo tutti insieme e non finiremo di festeggiarla. Poi sappiamo che domenica abbiamo la Juventus, però penso che il derby della Madonnina vada festeggiato nella maniera giusta".LEGGI ANCHE:Milan, la probabile formazione per il Lecce >>>