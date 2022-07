Milan Femminile, 2-0 al Como in amichevole: in gol Adami e Dubcova

Dopo il ritiro a Livigno, prima amichevole per il Milan Femminile di mister Ganz: battuto 2-0 il Como con i gol di Adami e Dubcova

Dopo il ritiro pre-stagionale a Livigno, prima amichevole per il Milan Femminile di mister Ganz: battuto 2-0 il Como con i gol di Adami e Dubcova. Buoni segnali in vista dell'esordio ufficiale, previsto per il weekend 27-28 agosto contro la Fiorentina.