Calciomercato Milan – Non solo CDK, ecco un altro fantasista: le news

Il Milan ha portato finalmente a termina la più lunga ed estenuante trattativa di calciomercato del momento, rilevando Charles De Ketelaere dal Bruges. Bravi i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, a non mollare mai l'obiettivo, il giocatore che, più di tutti, il Diavolo voleva mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Dalla prossima settimana, a Milanello, i rossoneri avranno quindi un talento in più da far crescere.