Milan femminile, Fusetti: “Sassuolo ottima squadra, daremo il massimo”

Le ultime notizie sul Milan femminile. Laura Fusetti, calciatrice rossonera, ha rilasciato della dichiarazioni ai microfoni di Milan Tv

Sulla partita contro la Fiorentina. "Abbiamo già iniziato ad analizzare gli errori della partita contro la Fiorentina. Sappiamo che una vittoria avrebbe reso tutto un po’ più semplice ma sappiamo che dobbiamo ripartire dalla voglia e dalla grinta che abbiamo messo soprattutto nel secondo tempo per provare a ribaltare il risultato. Ripartiamo da lì e ci stiamo già impegnando e preparando per la partita di sabato. Il fatto che non ci siamo mai arrese ma anzi abbiamo avuto occasioni importanti nonostante fossimo in dieci penso che possa essere un buon punto di ripartenza. Sappiamo che le sconfitte insegnano e spero proprio che da questa sconfitta riusciremo ad uscirne ancora più forti di prima".