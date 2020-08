Giacinti: “L’impegno del club per la nostra crescita ci dà fiducia e convinzione”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Banco BPM ed il Milan hanno annunciato una partnership storica, con il brand che da oggi diventa il nuovo sponsor di maglia della Prima Squadra Femminile rossonera, attraverso un accordo pluriennale. L’impegno nel calcio femminile è un percorso iniziato già nel settembre 2019, quando la Banca ha ospitato l’evento di presentazione del Milan nella propria sede di Milano.

Questo il commento di Valentina Giacinti, centravanti e capitano del Milan Femminile, sull’avvenuto accordo: “Entrare in campo con una nostra identità definita e vedere in prima persona l’impegno del Club per la crescita della nostra squadra e del nostro gioco ci trasmette davvero fiducia e la convinzione che possiamo continuare ad avere successo dentro e fuori dal campo. Sentire l’impegno e la vicinanza di Banco BPM e di AC Milan in un momento così difficile dal punto di vista sociale e finanziario per tutti a causa dell’emergenza Covid-19 dice molto di quanto siamo cresciute. Questo è un passo molto emozionante e sono estremamente orgogliosa di guidare la squadra indossando la nuova maglia”.

