Gazidis: “Guardiamo al Milan Femminile con immenso orgoglio”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Banco BPM ed il Milan hanno annunciato una partnership storica, con il brand che da oggi diventa il nuovo sponsor di maglia della Prima Squadra Femminile rossonera, attraverso un accordo pluriennale. L’impegno nel calcio femminile è un percorso iniziato già nel settembre 2019, quando la Banca ha ospitato l’evento di presentazione del Milan nella propria sede di Milano.

Questo il commento di Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, in relazione all’avvenuta partnership: “Guardiamo alla nostra squadra femminile con immenso orgoglio e siamo entusiasti che un partner importante come Banco BPM si sia impegnato nel supportare la Prima Squadra femminile diventandone il primo sponsor di maglia indipendente. La passione e la professionalità che le Rossonere trasmettono ogni giorno sono impareggiabili e come club che punta sull’inclusività e sull’integrità siamo certi che, grazie al supporto di Banco BPM, raggiungeremo grandi traguardi”.

