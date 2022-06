Europei Femminili, le convocate dell’Italia: ci sono tre rossonere

Milena Bartolini ha reso nota la lista delle 23 giocatrici convocate per i Campionati Europei femminili che si disputeranno in Inghilterra

Milena Bartolini ha reso nota la lista delle 23 giocatrici convocate per i Campionati Europei femminili che si disputeranno in Inghilterra. Il torneo avrebbe dovuto giocarsi tra luglio ed agosto del 2021, ma è stato spostato per la concomitanza degli Europei di calcio maschile e delle Olimpiadi. Tra le sedici partecipanti, che si daranno battaglia dal 6 al 31 luglio, figura anche l’Italia. Le Azzurre sono inserite nel Gruppo D, che comprende anche Francia, Belgio e Finlandia.