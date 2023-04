Derby Milan-Inter Femminile, le formazioni ufficiali di Ganz e Guarino

Alle ore 12:30 scenderanno in campo, al 'PUMA House of Football - Vismara', il Milan Femminile e l'Inter Women per il derby di Milano valevole per la Poule Scudetto della Serie A Femminile. Vediamo insieme, dunque, le formazioni ufficiali della stracittadina scelte dai due tecnici, Maurizio Ganz e Rita Guarino.