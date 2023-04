Calciomercato Milan – Nuovo bomber, ecco i nomi caldi per il Diavolo

Il Milan di Stefano Pioli riceverà domani pomeriggio (ore 18:00) a 'San Siro' il Lecce per la 31^ giornata di Serie A. L'obiettivo è quello di vincere per poter rimanere in piena corsa per il piazzamento in uno dei primi quattro posti in campionato: darebbe l'accesso alla prossima Champions League. Tante delle mosse di calciomercato del Milan, infatti, in vista della prossima estate dipenderanno anche dalla competizione europea in cui giocherà il Diavolo. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un piano per ogni evenienza.