Coppa Italia Femminile, Inter-Milan 2-1: fine primo tempo / LIVE NEWS

Live Inter-Milan Femminile

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo ‘Stadio Chinetti’, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Inter-Milan, gara d’andata della semifinale di Coppa Italia Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

Intanto ecco le formazioni ufficiali:

INTER (4-3-3): Gilardi; Debever, Brustia, Catelli, Merlo; Pandini, Rincon, Alberghetti; Marinelli, Mauro, Møller. A disposizione: Aprile, Baresi, Auvinen, Pavan, Gallazzi, Terenzi, Passeri, Vergani. All: Sorbi.

MILAN (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri Cimini; Conc, Rask, Hasegawa, Grimshaw; Giacinti, Dowie. A disposizione: Piazza, Rizza, Kulis, Morleo, Tamborini, Coda, Vitale, Mauri, Simic. All: Ganz.

Squadre in campo, a breve il fischio d’inizio!

+++ SEGUI IL LIVE DI INTER-MILAN FEMMINILE +++

1′ – Partita iniziata!

4′ – Gol dell’Inter. Fallo di mano in area dopo un’ingenuità in fase di costruzione dal basso. Rincon si presenta dal dischetto, bella parata di Korenciova, ma Marinelli ribadisce in rete.

7′ – Subito una bella occasione per il Milan. Bella azione manovrata con la palla che arriva a Conc. La centrocampista si mette in proprio e mette in mezzo un bel pallone. L’Inter respinge in angolo.

12′ – Raddoppio dell’Inter. Bellissimo il gol di Møller, che scarica un tiro potentissimo con il sinistro. Korenciova incolpevole.

14′ – GOL DEL MILAN!! Bellissimo l’assist di Rask che innesca Giacinti sul filo del fuorigioco. Il capitano rossonero conclude con un bel pallonetto.

20′ – Bello il contropiede del Milan iniziato dopo un bel recupero di Hasegawa. La giapponese suggerisce per Giacinti che entra in area dopo una finta e tira verso la porta. Conclusione alta.

25′ – Rossonere che continuano a presidiare la trequarti nerazzurra.

31′ – Fase non esaltante della partita. Poche emozioni.

35′ – Ammonizione per l’Inter: giallo per Pandini.

42′ – Squadre che si equivalgono, poche emozioni.

45′ – Bergamaschi prova a pescare il jolly con un tiro dalla lunga distanza, ma la palla finisce alta.

Fine primo tempo.

