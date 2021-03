Milan-Napoli, la probabile formazione: trequarti rivoluzionata | News

Milan-Napoli, la formazione di Pioli

Questa sera, alle ore 20:45, a San Siro, si disputerà Milan-Napoli gara valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione per la partita contro gli uomini di Gattuso.

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, spiega come il Milan debba fare a meno di giocatori importanti come Ismael Bennacer, Mario Mandzukic, Zlatan Ibrahimovic e forse Alessio Romagnoli e Davide Calabria. Rientrano invece Ante Rebic, Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez.

In porta Gianluigi Donnarumma. Sugli esterni Diogo Dalot e Theo Hernandez. Davide Calabria, come ha detto Pioli, non è al meglio della condizione, e dunque potrebbe giocare il portoghese, in crescita nelle ultime partite. Al centro Fikayo Tomori e Simon Kjaer, con Alessio Romagnoli che deve smaltire ancora il pestone subito alla vigilia della gara contro il Manchester United.

A centrocampo Sandro Tonali prende il posto di Meite. Inamovibile ovviamente Franck Kessie. Sulla trequarti i dubbi principali. Dal primo minuto dovrebbero partire Samu Castillejo e Hakan Calhanoglu, anche se non è l’escluso che ci sia Saelemaekers al posto dello spagnolo. Il dubbio principale è quello sulla fascia sinistra, con Ante Rebic in leggero vantaggio su Rade Krunic. In attacco, come prima punta, Rafael Leao, che deve dare una risposta importante dopo le critiche delle ultime gare.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Castillejo, Çalhanoğlu, Rebić; R. Leão. A disposizione: Tătărușanu, A. Donnarumma, Gabbia, Kalulu, Brahim Díaz, Hauge, Krunić, Meïte, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

Sempre a proposito di Milan-Napoli: ecco dove vedere la partita in diretta in tv o in streaming.