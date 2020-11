Coppa Italia Femminile – Cesena-Milan, la presentazione del match | News

Coppa Italia Femminile, di scena il Milan Femminile di mister Ganz

di Giovanni Picchi

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Domani, giovedì 19 novembre, alle ore 14:30, il Milan Femminile di Maurizio Ganz aprirà la stagione 2020-2021 in Coppa Italia contro una formazione che milita in Serie B. Si disputerà, infatti, Cesena-Milan Femminile, gara che avrebbe dovuto originariamente svolgersi lo scorso 1° novembre.

DOVE VEDERLA: ‘TimVision‘ e ‘Milan TV‘ (disponibile su ‘DAZN‘).

PROBABILI FORMAZIONI CESENA-MILAN FEMMINILE

CESENA (4-4-2): Pacini; Cuciniello, Carlini, Orlando, Pavana; Beleffi, Georgiou, Pastore, Casadei; Petralia, Porcarelli. Allenatore: Roberto Rossi.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Conc, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti. Allenatore: Maurizio Ganz.

MILAN FEMMINILE, VIETATO SBAGLIARE

Sarà una sfida inedita ad aprire la stagione in Coppa Italia del Milan femminile. Le rossonere faranno tappa al Centro Sportivo Martorano per affrontare i padroni di casa del Cesena, squadra di Serie B, attualmente al 5 posto in classifica, ma a soli due punti dalla capolista Verona.

Un incontro sicuramente alla portata della squadra di Ganz, che verosimilmente farà delle rotazioni per dare spazio a chi ha visto meno il campo. Tuttavia non bisogna sottovalutare l’impegno: per le bianconere sarà una partita cruciale e faranno di tutto pur di mettere in difficoltà l’armata rossonera.

Si dovrà fare attenzione, in particolare, a Beleffi e Petralia che, con 4 goal ciascuna, sono attualmente le capocannoniere della squadra romagnola in campionato.

COPPA ITALIA FEMMINILE: COME FUNZIONA

Contro il Cesena il Diavolo disputerà la prima giornata della fase a gironi. Nella Coppa Italia femminile infatti le 24 squadre, provenienti sia dalla Serie A che dalla Serie B, sono divise in 8 gruppi formati da 3 formazioni ciascuno. Dopo la fase a gironi, dove si giocano incontri di sola andata, si passerà direttamente ai quarti di finale, composti dalle vincitrici dei vari gruppi. Gli scontri ad eliminazione diretta saranno invece tutti disputati su doppio confronto, eccetto la finale che sarà su gara unica in campo neutro.

LA SITUAZIONE DEL GIRONE DELLE ROSSONERE

Il Milan è stato inserito nel Gruppo H, insieme all’Orobica e, appunto, il Cesena. Le due avversarie delle rossonere si sono già scontrate, con le bergamasche che si sono imposte per 1-0. Per le bianconere, dunque, l’incontro con il Milan sarà già decisivo.

Ecco, dunque, la classifica del girone:

Orobica Calcio Bergamo – 3 punti Milan – 0 punti (1 partita in meno) Cesena – 0 punti

MILAN FEMMINILE, PROSEGUIRE LA STRISCIA POSITIVA

8 partite, 7 vittorie, 19 gol fatti e solo 4 subiti. Questo è il bottino ottenuto finora dalla squadra di Ganz che, escluso il deludente ma storico passo falso con la Juventus a San Siro, è stata semplicemente perfetta. La difesa è la migliore della Serie A, e l’acquisto di “Tasha” Dowie, insieme allo straordinario stato di forma di capitan Giacinti, ha dato al Milan un attacco formidabile.

Come se non bastasse, per rinforzare il centrocampo è arrivata “Vero” Boquete, la miglior marcatrice della storia della Nazionale Spagnola: non certo una giocatrice qualsiasi.

Ganz ha a disposizione una squadra molto solida, e in Coppa Italia sarà fondamentale proseguire la striscia di vittorie che va avanti da 4 incontri, per mantenere alto il morale. Il Cesena non è sicuramente lo scoglio più difficile da superare, ma bisogna approcciare con la giusta convinzione una partita che può nascondere molte insidie.

