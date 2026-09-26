La Serie A Women 2026/27 del Milan Femminile inizia con un ko sul campo del Como 1907, che si è imposto per 4-1 sulle rossonere di Suzanne Bakker. Il gol di Grimshaw nella ripresa non è bastato a riaprire la gara: le padrone di casa hanno chiuso definitivamente i conti con le reti di Wiankowska e Wullaert.

Como-Milan Femminile 4-1, le parole di Suzanne Bakker

"Siamo dispiaciute, non era il modo in cui volevamo iniziare il nostro campionato. Non abbiamo approcciato alla partita nel modo in cui desideravamo, mentre nel secondo tempo c'è stato molto più spirito battagliero. Abbiamo pressato e creato tanto, sapevamo di poter segnare. Questo spirito battagliero dobbiamo portarlo sempre con noi, dall'inizio della partita e contro qualsiasi avversario. Sappiamo di poterlo fare".

La cronaca della partita

Al termine della sfida trae Como, coachha espresso la propria amarezza per l'esordio stagionale ai microfoni di ‘Milan TV’:Ilparte forte, ma a passare in vantaggio è il, che al 13' minuto segna il gol dell’1-0 consu assist di Wullaert. La stessa Haavi firma il raddoppio al 26' con un tiro potente nato dagli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa le rossonere alzano il baricentro grazie ad alcuni cambi: un'iniziativa della neoentrata Renzotti permette a capitandi insaccare in tap-in il gol del 2-1. Nel finale, le ragazze di Bakker si sbilanciano concedendo ampi spazi alle larianbe, che sigillano la vittoria nei minuti di recupero prima cone poi con