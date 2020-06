Carlino (Napoli Femminile): “Sogno di mercato? Il ritorno della Giacinti”

MILAN NEWS – Raffaele Carlino, Presidente del Napoli Femminile, ha festeggiato, seppur a tavolino, la promozione delle ragazze azzurre nel campionato di Serie A Femminile.

Parlando in esclusiva ai microfoni di ‘calciomercato24.com‘, Carlino ha rivelato quale sarebbe il suo sogno di calciomercato per la stagione 2020-2021 … “A giochi fatti mi piacerebbe anche far tornare Valentina Giacinti qui da noi. Ma questi sono dei sogni, ovviamente. Poi è importante la parola sponsor“.

“Ad oggi abbiamo Carpisa e Yamamay con noi ma ce ne sono tanti che vorrebbero stare sulla maglia del Napoli. Se ne troviamo altri di caratura importante, avremo anche un budget diverso”, ancora Carlino.

"Siamo in attesa di concludere nuove sponsorizzazioni per il prossimo anno che ci permetterebbero di sognare calciatrici ancora più importanti. E' chiaro che oggi abbiamo un budget limitato", ha concluso il patron della squadra femminile del Napoli.