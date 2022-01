Calciomercato Milan femminile – Giacinti, c’è aria di divorzio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Valentina Giacinti dovrebbe lasciare il club rossonero. Non ripianate le divergenze con Ganz

Tuttosport si sofferma sul calciomercato del Milan e sulla situazione di Valentina Giacinti. Il capitano non è stata convocata per la semifinale di Supercoppa contro la Roma. Dal club rossonero trapela che l'assenza dell'attaccante è dovuto al fatto che si è allenata un solo giorno con la squadra per i problemi al tendine d'Achille, tuttavia il divorzio sembra essere vicino.