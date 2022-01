Il Milan è molto attivo in questa sessione di calciomercato. In primo piano c'è l'acquisto di un difensore centrale per sostituire Simon Kjaer, ma non solo. Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, Maldini e Massara sarebbero alla ricerca di un attaccante da far crescere vicino a Zlatan Ibrahimovic e OlivierGiroud. Scopri di chi si tratta nelle prossime schede.