Fiorentina-Milan Femminile 0-0: un punto utile per entrambe nella fase di poule scudetto

Un punto in più in classifica basta a Fiorentina e Milan, che aprono la propria fase di poule scudetto con un pareggio a reti bianche

Un punto in più in classifica basta a Fiorentina e Milan , che aprono la propria fase di poule scudetto con un pareggio a reti bianche al Viola Park . Poche emozioni nel match valido per la 19^ giornata di Serie A femminile, con più gestione del pallone e delle energie che verve sotto porta. La sinfonia del match ruota attorno all'occasione più rilevante, arrivata al 29'st: rigore assegnato alla Fiorentina per fallo in area di Rubio su Catena , e la solita Boquete si presenta dal dischetto. Laura Giuliani si fa trovare pronta sul destro della spagnola, negando la gioia alle Viola e salvando il sesto clean sheet stagionale .

Un pareggio più utile per il morale che per la classifica, con Fiorentina e Milan che restano rispettivamente in quarta e quinta posizione, ben distanti dalle prime tre classificate, già proiettate verso la Women's Champions League. Nel mese di marzo, prima della prossima sosta nazionale, le rossonere affronteranno nell'ordine proprio Juventus, Inter e Roma, con le bianconere reduci da una vittoria combattuta contro le giallorosse per 4-3. Alle ragazze di coach Bakker servirà tutta la concentrazione e l'energia possibile, da incanalare verso questa seconda fase di stagione, per permettersi di sognare in grande.