Femminile – Milan-Roma 3-1: rossonere scintillanti, battute le campionesse d’Italia!

Il Milan firma un colpo importante nella Poule Scudetto, superando la Roma campione d’Italia per 3-1 al PUMA House of Football . Una vittoria di grande carattere e determinazione per le rossonere, che dimostrano ancora una volta di poter competere ad alti livelli, infliggendo alle giallorosse la seconda sconfitta stagionale negli scontri diretti.

LA PARTITA

La partita parte con grande intensità e la Roma trova il vantaggio alla prima occasione utile. Thogersen serve un pallone in area, deviato da Piga, e Viens è la più rapida a insaccare sul primo palo. Il Milan, però, non si lascia intimidire e risponde con una reazione immediata. Dopo diverse azioni insistite, è Ijeh a trovare il pareggio: l’attaccante sfrutta una carambola in area e, con freddezza, batte Kresche sotto la traversa, riportando il match in equilibrio.