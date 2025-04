Femminile, Milan-Fiorentina 5-3: le rossonere travolgono la viola, il commento

Il Milan Femminile torna a sorridere con una vittoria entusiasmante e piena di significato: al PUMA House of Football, le rossonere battono la Fiorentina per 5-3 al termine di una gara spettacolare, piena di gol, ribaltoni e protagoniste inattese. Una risposta forte dopo un periodo di alti e bassi, che dimostra carattere, cinismo e capacità di reazione. La gara si accende fin dai primi minuti. Dopo una fase di studio iniziale, è la Fiorentina a cercare le prime sortite offensive, ma il Milan si difende con ordine e al primo vero affondo colpisce: Ijeh , entrata con la fame di chi vuole lasciare il segno, trova la rete dell’1-0 con freddezza e potenza. Passano pochi minuti e la stessa attaccante raddoppia, sfruttando un’incertezza della retroguardia viola e firmando così una doppietta in pochi minuti, che accende la partita e il pubblico.

Le ospiti non si arrendono e provano a reagire, trovando il gol che accorcia le distanze. Ma il Milan è cinico e determinato: prima dell’intervallo arriva il 3-1 firmato Arrigoni, brava a sfruttare una mischia in area e insaccare con un bel diagonale. Nella ripresa il Milan parte ancora con grande intensità. Al 60’ è Renzotti a siglare il 4-1 con un inserimento perfetto e un destro preciso che non lascia scampo. La squadra di rossonera sembra in controllo totale della gara e continua ad attaccare. Il 5-1 arriva grazie a Koivisto, che si sgancia sulla fascia e conclude l’azione con una rete da vera esterna offensiva. La Fiorentina, nonostante il passivo pesante, non si arrende e nel finale trova due reti che rendono meno amaro il risultato.