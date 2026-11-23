La stagione 27-28 rappresenterà un passaggio molto importante per la storia del Milan, anche fuori dal campo. Sarà infatti l'ultima annata in cui il club rossonero vestirà PUMA prima del ritorno ufficiale di Adidas come sponsor tecnico. Proprio in vista di questo grandissimo cambiamento, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sulla divisa che accompagnerà il diavolo per l'ultimo anno con il colosso tedesco.

Milan, le anteprime sulla prima maglia

A fornire delle nuove anticipazioni su quello che sarà il primo kit della prossima stagione è stato, sito specializzato nel mondo dei kit e spesso attento alle anticipazioni sulle future divise delle principali squadre in giro per l'Europa. Secondo quanto riportato dal sito, laper la prossima stagione avrebbe ormai un aspetto più che definito.

La nuova divisa dove puntare su uno stile tradizionale, senza molti elementi grafici nei tessuti. Al centro ci saranno le classiche strisce verticali, elemento ormai identitario della storia rossonera. Rispetto alla maglia di questa stagione, caratterizzata da bande più larghe, la versione nuova dovrebbe presentare delle strisce molto più sottili.

Tra le novità più interessanti però, spicca ritorno del colletto classico in stile Polo, una scelta che riporta alla memoria delle vecchie divise, in particolare quella della stagione 2018-2019. anche il posizionamento dei loghi dovrebbe seguire una filosofia molto semplice :sulla divisa sarà presente il solo logo PUMA, mentre diranno addio quelli sulle maniche.

Ultima maglia prima del ritorno in Adidas

Come già detto precedentemente, la divisa della prossima stagione avrà un significato molto particolare e sarà l'ultima realizzata da PUMA per il Milan dopo 10 stagioni di collaborazioni, iniziate nel 2018. Il club rossonero, nei prossimi anni, tornerà a vestire Adidas, riaprendo un capitolo già scritto in passato e destinato a segnare una nuova fase della storia recente del Milan.