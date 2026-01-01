Il Milan con l'arrivo di Massimiliano Allegri ha cambiato anche chiave tattica: via la difesa a quattro e spazio al 3-5-2. L'assenza del trequartista però ha tolto qualche minuto da titolare a Loftus-Cheek. Per questo il centrocampista inglese potrebbe lasciare il Milan a gennaio alla ricerca di spazio in vista del Mondiale. Giocare con poca continuità potrebbe toglierlo dalle scelte di Tuchel per l'Inghilterra. Una decisione comunque non facile per il Milan visto che Loftus-Cheek è un jolly tattico importante per Allegri che lo utilizza come prima punta, come mezzala di centrocampo e anche come esterno destro d'emergenza. Fuori dal campo, Loftus-Cheek ha spopolato per un video virale e un balletto particolare (il video in alto all'articolo). La speranza è che a fine stagione possa replicare quanto fatto da Kevin Prince Boateng (qui un suo aneddoto): festa Scudetto del Milan nel 2011.