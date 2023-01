Supercoppa, 12 anni dopo è di nuovo Milan-Inter: cosa fanno oggi i giocatori di allora?

Mercoledì sera, a Riad, andrà in scena la finale di Supercoppa italiana tra Milan e Inter. Sarà un derby che si prospetta entusiasmante e che consegnerà il primo trofeo stagionale. Sarà importante vincere per entrambe le squadre non solo per poter aggiungere un trofeo in bacheca e ricavare dei soldi importanti, ma anche per dare un segnale importante alla loro stagione che è stata, fin qui, abbastanza altalenante. Non è la prima che le due squadre milanesi si affrontano in una finale di Supercoppa. Tornando indietro nel tempo, l'ultima volta che si sono affrontate è stato nel 2011 a Pechino, quando il Milan di Allegri ebbe la meglio sull'Inter di Gasperini vincendo 2-1 grazie ai gol di Ibrahimovic e Boateng che rimontarono l'iniziale vantaggio interista di Sneijder. Ma cosa fanno oggi quei giocatori che scesero in campo 12 anni fa? Scopriamolo nelle prossime schede.