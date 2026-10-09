Domenica al ‘Mapei Stadium’ Alberto Aquilani affronterà per la prima volta il Milan da allenatore del Sassuolo. Il tecnico neroverde ritrova i rossoneri a distanza di quattordici anni dalla stagione 2011/12, quando vestì la maglia rossonera in prestito dal Liverpool prima che una clausola legata alle presenze ne fermasse il riscatto a titolo definitivo.

Sassuolo-Milan, la storia di Aquilani in rossonero

L'infortunio alla caviglia e lo stop

La chiamata di Galliani e il rientro al Liverpool

Arrivato a Milano nell'estateper raccogliere la pesante eredità di Andrea Pirlo, l'ex centrocampista venne tesserato inLa partenza fu ottima: assist al debutto con la Lazio, gol contro il Napoli e 18 presenze collezionate già entro dicembre. Nell’accordo stipulato con il Liverpool, però, le partite disputate dall'inizio valevano una presenza intera, mentre gli ingressi a gara in corso venivano conteggiati come mezza presenza.A frenare il percorso fu unrimediato durante l'inverno. Il lungo recupero allontanòdai campi fino a marzo, fase nella quale Massimiliano Allegri inserì con maggiore frequenza altre soluzioni tattiche come Urby Emanuelson. L'ex centrocampista chiuse la stagione a quotaimpedendo l'attivazione della clausola di acquisto a titolo definitivo. L'ultima apparizione con ilarrivò il 13 maggio 2012 contro il Novara, nel giorno dei saluti diA fine campionatoFu l’allora amministratore delegatoa spiegare la posizione del club al giocatore nel proprio ufficio, prima che il centrocampista facesse ritorno al Liverpool per poi accasarsi alla Fiorentina nell'estate successiva. A quattordici anni di distanza da quel campionato chiuso con 31 presenze totali e un gol,incrocia nuovamente ildalla panchina.