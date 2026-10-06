Il Milan, al ritorno dalla sosta delle nazionali, incontra il Sassuolo di Aquilani. La partita verrà giocata al Mapei Stadium alle ore 18. I rossoneri vengono da una convincente vittoria ai danni del Lecce, la squadra è pronta a ripetere la prestazione precedente; Amorim, molto probabilmente, riconfermerà il 4-2-3-1 con le assenze di Estupiñán e Saelemaekers colmate da Bartesaghi e Cisse.

Il Sassuolo di Aquilani

Il Sassuolo di Mister Aquilani è pronto ad ospitare gli uomini di Amorim; anche i neroverdi non sono al completo, non saranno della partita: Volpato, Kone, Izdes e anche il portiere Muric (uscito infortunato contro l'Austria).

In queste prime uscite di campionato, il Sassuolo ha dimostrato di essere una squadra molto propositiva e di qualità, 7 punti nelle prime 5 partite e 9 gol segnati.

Molto di tutto questo è merito di Aquilani, un'allenatore che punta sul calcio offensivo e sui giovani; arrivato in estate dal Catanzaro, squadra con cui ha sfiorato la promozione in Serie A,

Il modulo è sempre 4-2-3-1 con diversi giocatori che hanno già inciso in queste prime 5 partite: su tutti il nome di Adzic: giovane montenegrino in prestito dalla Juventus, già a segno per 3 volte in questo inizio di campionato.

Oltre ai giovani come Adzic e Cinquegrano; Aquilani si affida alla grandissima esperienza di uomini come Matic, maestro del centrocampo e alla costanza e classe di Domenico Berardi in attacco.

La bestia nera del Milan

Le statistiche parlano chiaro, quando il Milan sfida i neroverdi, non è mai una partita semplice. Da quando i neroverdi sono in Serie A, le due squadre si sono affrontate 26 volte; il bilancio dei rossoneri recita 13 vittorie, 5 pareggi e ben 8 sconfitte. La partita più famosa della storia del Sassuolo è sicuramente il rocambolesco 4-3 contro i rossoneri nel gennaio 2014; una squadra al suo primo anno in Serie A sorprende tutti, batte e segna 4 gol al Milan; questa sconfitta portò all'esonero di Max Allegri.

Allegri non fu l'unico allenatore del Milan a perdere contro il Sassuolo; uscirono sconfitti anche Inzaghi, Mihajlovic, Pioli e di nuovo Allegri nel suo ritorno ai rossoneri.

L'ultimo incontro tra le due squadre si è concluso con un 2-0 per il Sassuolo al Mapei Stadium, a segno Laurientè e Berardi; proprio Berardi, bandiera e capitano del Sassuolo, ha proprio come vittima preferita i rossoneri; 12 gol e 7 assist in 21 gare. Quando vede la maglia rossonera, la sua squadra è come se partisse già dall'1-0.

L'ultima volta che i rossoneri hanno espugnato il Mapei era il 22 maggio 2022, data molto cara ai tifosi del Milan, ovvero la giornata che ha consegnato il diciannovesimo scudetto. Domenica sarà una battaglia, Amorim e i giocatori dovranno giocare una partita perfetta per portare a casa i 3 punti.