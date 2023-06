NEWS MILAN, 26 anni fa l’ultima di Baresi e di Tassotti

1 giugno 1997, un giorno nella storia del Milan: l'ultima partita in maglia rossonera di Franco Baresi e Mauro Tassotti

Il Milan , nella sua lunga storia, ha avuto nella propria rosa, giocatori e campioni di un certo livello. Franco Baresi , è stato uno dei difensori e capitano più importante della storia rossonera. Tassotti è stato importante in campo e anche in panchina . I due, hanno lasciato il calcio giocato insieme.

Milan, 26 anni fa l'ultima di Baresi e Tassotti

1 giugno 1997: Milan-Cagliari 0-1, l'ultima di Franco Baresi e di Mauro Tassotti. Franco Baresi, ha giocato 20 stagioni nel Milan, con la bellezza di 719 presenze ufficiali con 32 gol e 19 trofeo vinti, restando per sempre nel cuore dei tifosi rossoneri e lasciando un segno indelebile nella società. Per Mauro Tassotti, l'ultima delle sue 583 presenze ufficiali con la maglia del Milan dopo 17 anni, 10 gol e 18 trofei vinti. Poi una lunga carriera al fianco di Ancelotti come vice allenatore rossonero.