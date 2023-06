Calciomercato Milan – ‘Torna’ Aubameyang? Le ultime dall’Inghilterra

Il Milan, in questa stagione, è stato spesso in difficoltà con le punte gli infortuni di Ibrahimovic e le fatiche in campo di Origi e Rebic, hanno lasciato Pioli con il solo Giroud. Il francese, è sempre più vicino ai 40 anni e non potrà essere il futuro per molto tempo. Per questo, nel prossimo calciomercato, il Milan dovrà andare alla ricerca della punta per la prossima e le altre future stagioni.