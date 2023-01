Milan, 14 anni fa l’esordio di Beckham: Pato fu attore protagonista

David Beckham, ex giocatore del Milan, l'11 gennaio del 2009 faceva il suo esordio con il Diavolo, in una sfida che vide Pato protagonista

Tra i giocatori rimasti intrappolati nei ricordi dei tifosi rossoneri non può che esserci anche David Beckham . Il centrocampista inglese arrivò nel mercato di gennaio del 2009 dai Los Angeles Galaxy e dimostrò subito di non aver perso smalto rispetto alle esperienze precedenti.

Milan, l'11 gennaio 2009 arrivava l'esordio di David Beckham

Arrivato alla corte dell'allora tecnico del Milan Carlo Ancelotti, David Beckham si mise sin da subito a sua disposizione e trovò l'esordio esattamente 14 anni fa, l'11 gennaio 2009. Fu schierato in campo in un match importante come Roma-Milan, calcando il rettangolo verde dello stadio Olimpico come prima comparsa nel campionato italiano.