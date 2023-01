Dove vedere Milan-Torino in tv o diretta streaming: Rai o Mediaset?

Alle ore 21.00 c'è Milan-Torino allo stadio 'San Siro'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Torino in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 21.00, si disputerà, allo stadio 'Giuseppe Mezza in San Siro' di Milano, la sfida Milan-Torino, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022-2023. Il Milan di Stefano Pioli disputerà la sua prima gara in questo torneo, mentre il Torino di Ivan Juric arriva all'appuntamento dopo aver superato ai sedicesimi il Cittadella vincendo per 4-0.