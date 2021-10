Milan, accadde oggi: prima Supercoppa Europea italiana con la Sampdoria

L'account social della Serie A ricorda che 31 anni fa si giocava la prima Supercoppa Europea tutta italiana tra Milan e Sampdoria.

Sono passati 31 anni dalla Supercoppa Europea del 1990, la prima tutta italiana, giocata tra Milan e Sampdoria. I rossoneri erano Campioni d'Europa in carica, mentre i blucerchiati avevano vinto la Coppa UEFA. Un grande orgoglio per la Serie A, che ricorda l'evento sul proprio profilo Twitter. Ai tempi, si giocava in gara d'andata e ritorno. Il 10 ottobre si giocò a Marassi e finì 1-1. Al ritorno, poi, il Milan vinse 2-0. Ecco il ricordo della Serie A: "10 ottobre 1990. Venne disputata la prima finale tutta italiana della Supercoppa europea: a Genova, nella gara di andata, scesero in campo e, che pareggiarono 1-1".