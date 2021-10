MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ibra, la data del rientro. Si valuta Belotti

Nella domenica della sosta per le nazionali, le news di mercato e non solo per il Milan non mancano. Continuano le valutazioni sul profilo di Andrea Belotti, mentre Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al rientro. Arrivano importanti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Infine, ecco le parole di Fikayo Tomori su un tema delicato, come quello del vaccino. Nelle prossime schede le Top News di oggi!