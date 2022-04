Milan, accadde oggi: Baresi esordisce in rossonero

Era il 23 aprile del 1978 quando Baresi, eterno capitano, fece il proprio esordio con la maglia del Milan: da allora la storia è cambiata.

Sono passati 44 anni da quando Franco Baresi, eterno capitano e numero 6 del Milan, ha fatto il proprio esordio in rossonero. Era, come oggi, il 23 aprile, del 1978. Una data che, ovviamente, non può passare inosservata nella storia del Milan, anche perché da quel momento la storia è cambiata. Oggi il rossonero del secolo è vicepresidente onorario, ma dopo essere cresciuto in rossonero è rimasto vent'anni solo con la maglia del Milan, sollevando da capitano qualsiasi trofeo possibile e collezionando 719 presenze, condite da 33 gol. Nel 1978 aveva solo 17 anni e venne schierato titolare da Nils Liedholm nel 28° turno di campionato, giocato in casa dell'Hellas Verona, battuto 1-2.