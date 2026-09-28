Il 28 settembre 1986 Daniele Massaro segnava il suo primo gol con la maglia del Milan: rete contro l'Atalanta su assist di Donadoni
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Il 28 settembre rappresenta una data davvero speciale nella storie del Milan. Esattamente 40 anni fa, nel 1986, Daniele Massaro realizzava la sua prima rete con la maglia del rossonera. L'occasione fu la sfida contro l'Atalanta, disputata alla terza del campionato di Serie A.
Milan, 40 anni fa la prima rete di MassaroL'ex attaccante rossonero trovò la rete al 28esimo minuto di gioco, firmando quello che era il momentaneo 2-0 dei rossoneri dopo aver sfruttato l'assist di Roberto Donadoni. Una rete molto importante. Quella partita poi si concluse 2-1, ma soprattutto segnò l'inizio del rapporto di Massaro con la gloriosa maglia del Diavolo.
L'ex attaccante sarebbe diventato, negli anni successivi, uno dei maggiori protagonisti di un'epoca colma di successi per il Milan, rimanendo ancora oggi profondamente legato al club. Massaro, infatti, continua a rappresentare il Milan nel ruolo di Brand Ambassador.
Nel coro dei suoi anni in rossonero, però, il calciatore conquistò:
- 4 Scudetti
- 3 Supercoppe Italiane
- 2 Champions League
- 3 Supercoppe UEFA
- 2 Coppe Intercontinentali
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