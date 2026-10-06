il 6 Ottobre del 1991 Demetrio Albertini segnava la sua prima rete con addosso la maglia del Milan: il riepilogo della partita
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Una giornata speciale per i tifosi rossoneri. Il 6 ottobre del 1991, esattamente 35 anni fa, l'ex centrocampista del Milan Demetrio Albertini segnava il suo primo gol con la maglia del diavolo, regalando una bellissima rete contro l'Atalanta nella gara valida per la sesta giornata di Serie A.
Milan, la prima rete di AlbertiniIl Milan allenato da Fabio Capello, subentrato ad Arrigo Sacchi, partì subito forte trovando il vantaggio già al 3 minuto di gioco grazie a Marco Van Basten. Nella ripresa, al 48esimo minuto di gioco, arrivò il momento di Albertini. Il centrocampista ricevette palla e lasciò partire un destro all'incrocio dei pali.
Rete che fissò il punteggio sul definitivo 2-0 che consegnò ad Albertini la sua prima gioia in rossonero. Quella partita, inoltre, rappresentò un momento molto importante per il giovane centrocampista che, con il passar degli anni, sarebbe diventato una vera e propria leggenda. Nella sua carriera in rossonero, il centrocampista conquistò:
- 5 Campionati italiani
- 3 Supercoppe Italiane
- 3 Champions League
- 2 Supercoppe UEFA
- 2 Coppe Intercontinentali
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