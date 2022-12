Accadde Oggi – Weah e Ganz giocano l’ultima col Milan 23 anni fa

Esattamente 23 anni fa, il 14 dicembre 1999, il Milan salutava George Weah e Maurizio Ganz come giocatori rossoneri. Entrambi, in questa data, hanno giocato la loro ultima partita milanista. Si trattava di un ottavo di finale di ritorno in Coppa Italia, che il Milan è riuscito a vincere senza troppe difficoltà per 3-0 contro l'Atalanta grazie al gol di Olivier Bierhoff e a Guly, che ha fatto doppietta. Ganz è poi tornato in rossonero e ora è allenatore del Milan Femminile, mentre Weah adesso ha scelto la carriera politica. Per quanto riguarda Ganz, due anni in rossonero con 52 presenze e 11 reti e uno Scudetto da protagonista. Vinto anche da Weah, che ne ha vinto pure un altro realizzando 58 gol in 147 presenze. Intanto la giornata di oggi è stata particolarmente ricca di notizia, scopri di più >>>