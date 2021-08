5 agosto 2018 – Paolo Maldini torna ufficialmente al Milan da dirigente

Dopo una vita calcistica al servizio del Milan, tre anni fa Paolo Maldini tornava ufficialmente in rossonero in veste da dirigente

Dopo 25 anni di onorata carriera, il 24 maggio 2009 Paolo Maldini decise di appendere gli scarpini al chiodo. Nonostante il suo status di bandiera indiscussa, soltanto tre anni fa l'ex capitano del Milan tornò a lavorare per il suo club del cuore in vesti da dirigente. Subito dopo l'avvento del fondo Elliott, Leonardo chiamò la leggenda rossonera come nuovo Direttore Sviluppo Strategico Area Sport.