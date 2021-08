Calciomercato Milan, top news: novità su James Rodriguez, Hauge ed Ilicic

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 5 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano c'è sempre la ricerca del trequartista. Il nome che sta prendendo quota nelle ultime ore è quello di James Rodriguez. Il colombiano dell'Everton sarebbe disposto a fare dei sacrifici pur di vestirsi di rossonero. Non tramontano comunque le altre ipotesi. Da Ziyech a Vlasic fino ad Isco e Ramsey. Sempre più vicina, per quanto riguarda le uscite, la cessione di Hauge all'Eintracht Francoforte. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.