16 Gennaio 2019, Milan: due anni fa la sconfitta in Supercoppa con la Juve

Milan, due anni fa la sconfitta a Jedda

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Esattamente due anni fa, l'allora Milan di Gennaro Gattuso perdeva la finale di Supercoppa Europea contro la Juventus. I rossoneri vivevano una situazione particolare soprattutto dal punto di vista Gonzalo Higuain. La sua cessione al Chelsea era ormai cosa fatta, con l'argentino che, per questo motivo, non ha giocato dal primo minuto. Nell'inedito teatro di Jedda, negli Emirati Arabi, è bastato il gol di Cristiano Ronaldo ai bianconeri per portare a casa il trofeo.